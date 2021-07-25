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Рубрика: В мире

Тысячи людей покинули Манилу после нескольких дней проливных дождей

Текст: Максим Макарычев

Тысячи жителей бежали из затопленных в результате наводнения общин в столице Филиппин Маниле и отдаленных провинциях после нескольких дней проливных муссонных дождей, в результате которых погиб по меньшей мере один сельский житель.

Фото: AFP
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Полиция сообщила, что в горном городе Багио женщина умерла после того, как такси, в котором она ехала, было сбито падающим деревом. Северные Филиппины оказались под воздействием муссонных дождей, которые затопили низменные деревни и вызвали оползни. По словам синоптиков, тайфун Ин-фа, который разразился у восточного побережья страны и обрушился на Тайвань, а затем на Китай, усилил сезонные ливни.

Официальные лица заявили, что они изо всех сил пытаются открыть больше убежищ, соблюдая социальное дистанцирование среди перемещенных граждан с целью сдержать распространение коронавируса. В сильно пострадавшем городе Марикина почти 15 тысяч жителей были эвакуированы в безопасное место из-за быстрого подъема воды в крупной реке, сообщает Guardian.

"Эта ситуация станет слишком сложной, если не будет скоординированного и постоянного решения проблемы наводнения, особенно сейчас с угрозой, исходящей от дельта-варианта", - сказал местным СМИ мэр Марикины Марселино Теодоро. Он также обвинил браконьеров в массовых незаконных вырубках леса в близлежащих горах и сослался на сильное заиление реки Марикина, способствующих постоянным наводнениям в городе.

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