Умерла актриса из "Мухтара" Зинаида Пасютина

24 июля ушла из жизни Зинаида Пасютина, советская, белорусская актриса театра, кино и ТВ, доцент, профессор кафедры театрального творчества.

Некролог опубликован на Facebook Белорусского государственного университета культуры и искусств.

"Более сорока лет Зинаида Михайловна посвятила служению театральному искусству, вела активную творческую, научную, педагогическую и общественную деятельность. Профессор Пасютина принимала участие в работе Всемирных конгрессов по театральному искусству, проводила мастер-классы не только в Беларуси, но и за рубежом - в Германии, Литве, Латвии, Украине, России и Швейцарии", - говорится в нем.

Причина смерти не называется.

Зинаида Пасютина родилась 20 марта 1948 года. Окончила Белорусский государственный театрально-художественный института. Была актрисой Свердловского драматического театра имени Чехова и Брянского театра имени Алексея Толстого.

На экранах стала появляться в начале 80-х. Дебют - кинопритча 1983 года с Аристархом Ливановым "Сад". Далее - Параська в "Плаче перепёлки", "Зал ожидания", комедия с Олейниковым и Стояновым "Алхимики", "Обратная сторона Луны", "Отдел "С.С.С.Р.", "Мухтар" - всего более сорока проектов.