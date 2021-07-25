Видео: "Человек-паук" и "Бэтмен" устроили драку в лондонском магазине

Необычный инцидент произошел Лондоне. Там несколько человек, разодетых в костюмы Человека-паука, Бэтмена, Али Джи и Марио, напали на сотрудников и посетителей продуктового супермаркета.

Как сообщает Mirror, наиболее агрессивно действовал тот, кто должен был вести себя как дружелюбный сосед. Мужчина в красно-синем трико с двух ударов отправил кассиршу магазина в нокаут, а потом начал использовать в драке металлический прут.

В результате происшествия пострадали шесть человек, а пятеро нападавших арестованы полицией.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины инцидента.