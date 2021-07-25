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Видео: "Человек-паук" и "Бэтмен" устроили драку в лондонском магазине

Новости
    25.07.2021, 13:19
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Daily Mail Фото: youtube.com/ Daily Mail
Фото: youtube.com/ Daily Mail

Необычный инцидент произошел Лондоне. Там несколько человек, разодетых в костюмы Человека-паука, Бэтмена, Али Джи и Марио, напали на сотрудников и посетителей продуктового супермаркета.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
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Как сообщает Mirror, наиболее агрессивно действовал тот, кто должен был вести себя как дружелюбный сосед. Мужчина в красно-синем трико с двух ударов отправил кассиршу магазина в нокаут, а потом начал использовать в драке металлический прут.

В результате происшествия пострадали шесть человек, а пятеро нападавших арестованы полицией.

В настоящее время выясняются обстоятельства и причины инцидента.

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