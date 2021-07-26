Боевое применение вертолета Ми-35 в Афганистане показали на видео

Национальный воздушный корпус Афганистана наряду с техникой западного производства активно применяет в боях с боевиками запрещенной в России террористической организации "Талибан" боевые вертолеты Ми-35.

#BREAKING : An #Afghan Air Force Mi-35 attack helicopter (Russian-made) is firing at Taliban terrorists during one of the episodes of the ongoing confrontation between government forces and terrorists.

#Afghanistan 🇦🇫 pic.twitter.com/WmYyxar9rk — Sushmit Patil Сушмит Патил सुश्मित पाटिल (@PatilSushmit) July 23, 2021

В социальных сетях обнародовано видео, на котором демонстрируется, как винтокрылая машина, оказывая поддержку наземным войскам, наносит удар по наземным целям.

По всей видимости, были задействованы неуправляемые авиационные ракеты типа С-8. Каждый такой боеприпас калибра 80 мм весит, в зависимости от модификации, от 11,3 до 15,2 кг. Они поражают противника на дальностях 2000 - 4000 метров. Один "летающий танк" берет на борт во время выполнения задания до 40 таких НАР.

"Тридцать пятые" также могут быть вооружены более мощными и тяжелыми 240-мм С-24 массой до 235 кг с боевой частью весом 123 кг. Они имеют дальность пуска до 2000 метров.

Управляемое оружие представлено противотанковыми управляемыми ракетами "Штурм-В". Имеется также 12,7-мм пулеметная установка 9-А-624.

Командование афганских ВВС, несмотря на давление американцев, не стало отказываться от вертолетов российского производства, так как поставляемые из США легкие MD-530 имеют ряд серьезных недостатков и по ряду характеристик, особенно по живучести, уступают Ми-35.