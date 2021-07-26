ЦИК РФ зарегистрировал список кандидатов "Гражданской платформы" на выборы

Центральная избирательная комиссия на заседании 26 июля зарегистрировала федеральный список кандидатов партии "Гражданская платформа" для участия в сентябрьских выборах депутатов Государственной Думы.

"Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый политической партией "Гражданская платформа", в количестве 234 человек", - говорится в постановлении Центризбиркома.

При проверке достоверности сведений о кандидатах в ЦИК установили, что у восьми представителей "Гражданской платформы" имелись судимости, которые они не указали в заявлениях о согласии баллотироваться. На этом основании их исключили из партийного списка.

Общефедеральную часть списка "Гражданской платформы" возглавляют председатель федерального политкомитета партии Рифат Шайхутдинов, его заместитель Сергей Милицкий и секретарь федерального политкомитета Валерий Вакарюк.