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26 июля 2021 г.

Указ губернатора Ивановской области от 23 июля 2021 года № 112-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом динамики санитарно-эпидемиологической ситуации постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. В подпункте 10.14 пункта 10 слова "до 15.07.2021" заменить словами "до 01.08.2021".

2. Приостановить действие подпункта 10.14 пункта 10 до 01.08.2021.

3. В пункте 42 слова "в срок до 15.07.2021" исключить.

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский



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