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26 июля 2021 г.

Указ главы Республики Крым от 26 июля 2021 года № 170-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

Дата подписания 26 июля 2021 г.
Опубликован 26 июля 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

в пункте 6:

в подпункте 6.2:

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на выезд делегации Республики Крым для участия во Всероссийском слете лучших учащихся России "Интеллектуальный олимп", который пройдет в период с 28 июля по 2 августа 2021 года в Санкт-Петербурге, в г. Пушкине на базе Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", на выезд делегации Республики Крым для участия во Всероссийских молодежных робототехнических соревнованиях "Кубок РТК", которые пройдут в период с 24 августа по 29 августа 2021 года в городе Кубинка Московской области, на выезд команды Республики Крым для участия во всероссийском этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников "Президентские состязания" 2020/2021 учебного года, который пройдет в период с 5 сентября по 25 сентября 2021 года в пгт Новомихайловский Туапсинского района Краснодарского края на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Всероссийский детский центр "Орленок", на выезд команды Республики Крым для участия во всероссийском этапе Всероссийских спортивных игр школьников "Президентские спортивные игры" 2020/2021 учебного года, который пройдет в период с 6 сентября по 26 сентября 2021 года в поселке Сукко Анапского района Краснодарского края на базе Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения "Всероссийский детский центр "Смена", на выезды спортсменов возрастом 14 лет и старше, являющихся членами сборных команд Республики Крым и/или Российской Федерации, для участия в официальных спортивных мероприятиях с учетом разрешительных актов высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), издаваемых исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на соответствующей территории Российской Федерации, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Крым С.Аксенов



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