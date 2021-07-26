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26.07.2021 16:58
Рубрика: Общество

Нутрициолог рассказала, кому стоит ввести в рацион нут

Текст: Майя Бирюкова
Любимая пища жителей Ближнего Востока - нут - появилась на столе у россиян сравнительно недавно. Тем, кто еще не знаком с этой бобовой культурой, стоит обратить на нее внимание: нут содержит практически все незаменимые аминокислоты.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об этом KP.RU рассказала нутрициолог Екатерина Голубовская. По ее словам, блюда из нута особенно важны для вегетарианцев, поскольку качество белка в его составе значительно выше, чем у других бобовых культур. Из незаменимых аминокислот он не содержит только метионин: остальные в составе нута есть. Его хорошо употреблять при регулярных спортивных тренировках для поддержания и роста мышечной массы.

Фото: iStock
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Полезны блюда из нута и диабетикам, поскольку он способен снижать уровень инсулина и имеет низкий гликемический индекс. Растворимая клетчатка, которая присутствует в составе нута, обеспечивает хорошую работу кишечника, служит залогом хорошей микрофлоры и способна снизить риск развития таких заболеваний как синдром раздраженного кишечника и даже рак толстой кишки.

Для тех, кто следит за своим весом, нут обеспечит долгое чувство сытости. Благодаря наличию омега-3 и омега-6, антиоксидантам, а также витамину Е он способен благотворно сказаться на здоровье кожи, волос и ногтей. И, конечно, помочь работе сердца и поддержать здоровье сосудов.

Как и у любого другого продукта, у нута есть список противопоказаний. Если у вас есть проблемы с пищеварением, от этого вида бобовых лучше воздержаться, поскольку он сложен для переваривания и способен вызвать повышенное газообразование. Перед готовкой его лучше замочить на какое-то время, чтобы снизить этот эффект. Противопоказан нут при наличии язвы, подагры, тромбофлебита и цистита. Это правило справедливо для всех бобовых.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

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