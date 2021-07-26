Представитель Роструда переизбран на пост вице-президента МАИТ

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец в очередной раз избран вице-президентом Международной ассоциации инспекций труда (МАИТ), сообщается в пресс-релизе Роструда.

Отмечается, что этот пост он занимает с 2013 года. Выборы нового исполнительного комитета МАИТ на ближайшие три года прошли в онлайн-формате в рамках 16-й генеральной ассамблеи ассоциации.

"Таким образом, по результатам голосования Федеральная служба по труду и занятости вновь вошла в состав руководящего органа", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что президентом МАИТ назначен директор департамента министерства трудовых ресурсов Сингапура Хо Сионг Хин, генеральным секретарем - руководитель инспекции труда Южной Австралии Мартин Кэмпбэлл, казначеем - представитель государственного секретариата по экономическим связям Швейцарии Кристоф Изели. В состав нового исполкома также вошли представители Норвегии, Франции, Испании, Германии и Великобритании.

Всего в ассоциации сегодня состоят более 140 стран, представленных соответствующими инспекционными органами.

Роструд присоединился к ней в 2005 году, а в 2011 году по инициативе российского ведомства и при поддержке МАИТ был создан региональный альянс инспекций труда стран-участников СНГ и Монголии, в который сегодня входят инспекции труда Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Монголии, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины.