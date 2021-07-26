Новости

Голикова рассказала, как будут назначаться пособия и выплаты 12:25
Кузнецова поддержала запрет суррогатного материнства для иностранцев 12:22
Пассажиров рейса "Белавиа" доставят в терминал Домодедово 12:18
В 2021 году в Москве планируется открытие 14 гостиниц - Сергунина 12:10
Памфилова попросила регионы помогать кандидатам при сборе подписей 11:55
В Оренбуржье трех девочек ударило током во время селфи на крыше вагона 11:53
В МИД РФ прибыл представитель посольства Японии 11:52
AirPods 3 дебютируют вместе с iPhone 13 11:52
Подавший сигнал бедствия самолет "Белавиа" приземлился в Домодедово 11:51
Более 70 тысяч россиян переселили из аварийного жилья за полгода 11:42
Мосгорсуд признал законным заочный арест экс-директора ФБК Жданова 11:41
Оперштаб: В Москве выявлено 2 629 новых случаев COVID-19 11:29
ЦИК РФ зарегистрировал список кандидатов "Гражданской платформы" на выборы 11:25
Южнокорейские лучники завоевали "золото" Олимпиады в командном турнире 11:24
Самолет из Минска подал сигнал тревоги над Белгородом 11:21
Американец Хэнкок стал олимпийским чемпионом по стендовой стрельбе в ските 11:19
Российские ватерполистки сыграли вничью с венгерками на Олимпиаде 11:09
Словенец Савшек выиграл "золото" в гребном слаломе на каноэ-одиночке 11:06
Модуль "Пирс" отстыкуют от МКС 26 июля 11:04
Представитель Роструда переизбран на пост вице-президента МАИТ 10:56
Вирусолог назвал новое потенциальное свойство вакцин от коронавируса 10:52
Том Пидкок стал олимпийским чемпионом по маунтинбайку 10:49
Джабаров: Японцам надо спокойно относиться к поездке Мишустина на Курилы 10:49
СК завел дело после убийства семьи отставного адмирала в Петербурге 10:47
Российский тхэквондист Храмцов вышел в финал Олимпиады 10:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Как прописать в завещании судьбу аккаунтов в Сети
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Александр Бастрыкин - о громких расследованиях и необходимости более жестких норм в сфере госзакупок
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
Как российские туристы отдыхают и спасают бюджет Республики Абхазия
26.07.2021 10:56
Рубрика: Экономика

Представитель Роструда переизбран на пост вице-президента МАИТ

Текст: Елена Манукиян

Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец в очередной раз избран вице-президентом Международной ассоциации инспекций труда (МАИТ), сообщается в пресс-релизе Роструда.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Как цифровые платформы меняют рынок труда и занятость населения

Отмечается, что этот пост он занимает с 2013 года. Выборы нового исполнительного комитета МАИТ на ближайшие три года прошли в онлайн-формате в рамках 16-й генеральной ассамблеи ассоциации.

"Таким образом, по результатам голосования Федеральная служба по труду и занятости вновь вошла в состав руководящего органа", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что президентом МАИТ назначен директор департамента министерства трудовых ресурсов Сингапура Хо Сионг Хин, генеральным секретарем - руководитель инспекции труда Южной Австралии Мартин Кэмпбэлл, казначеем - представитель государственного секретариата по экономическим связям Швейцарии Кристоф Изели. В состав нового исполкома также вошли представители Норвегии, Франции, Испании, Германии и Великобритании.

Всего в ассоциации сегодня состоят более 140 стран, представленных соответствующими инспекционными органами.

Роструд присоединился к ней в 2005 году, а в 2011 году по инициативе российского ведомства и при поддержке МАИТ был создан региональный альянс инспекций труда стран-участников СНГ и Монголии, в который сегодня входят инспекции труда Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Монголии, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины.

Экономика Работа Охрана труда Правительство Минтруд Роструд

Главное сегодня

Подавший сигнал бедствия самолет "Белавиа" приземлился в Домодедово
Россия заняла второе место по дешевизне бензина среди стран Европы
СК завел дело после убийства семьи отставного адмирала в Петербурге
Россия начала строить "самолеты Судного дня"
Пушков назвал США "отступающей сверхдержавой"
Верховный суд детально разобрал споры о постройках возле трубопроводов
Станут ли цифровые валюты инструментом для независимых расчетов