Ивановская дивизия ВДВ получила боевые машины БМД-4М и БТР-МДМ "Ракушка"

Крылатую пехоту продолжают оснащать серийными боевыми машинами десанта БМД-4М и бронетранспортерами БТР-МДМ "Ракушка". Накануне профессионального праздника ВДВ, которым через несколько дней исполнится 91 год, первая партия такой техники - 37 единиц - поступила в Ивановскую 98-ю воздушно-десантную дивизию.

В одночасье пересадить все соединение на современную броню нереально. Поэтому командование составило график его переоснащения. Сначала шесть новых бронетранспортеров и 31 БМД-4М освоят в одном полку. Предварительно все его экипажи два месяца прошли переподготовку в учебном центре ВДВ в Омске. Затем очередь дойдет до других частей и подразделений.

Если говорить о ВДВ в целом, то в каких-то дивизиях и бригадах будут роты с однотипной техникой - только с БМД-4М или "Ракушками". В других соединениях отдадут предпочтение смешанному принципу технической комплектации. Все будет зависеть задач, решаемых воинскими формированиями. Одно тут неизменно: поставки нового арсенала идут в войска не "штучно", а на целое подразделение. Как правило, сразу батальонным комплектом. Именно так в понедельник произошло в Ивановской дивизии ВДВ. Всего же "голубые береты" получили уже 11 таких комплектов. До конца года им передадут еще два.

Модернизированный в Кургане вариант БМД-4М и бронированная "Ракушка" крылатую пехоту, похоже, абсолютно устраивают. По словам замкомандующего ВДВ по вооружению генерала Алексея Рагозина, новые машины считаются лучшими в своем роде и повысят боевые возможности парашютно-десантных подразделений.

Цифровая система управления огнем, 100-мм орудие 2А70 с выстреливаемыми через ствол управляемыми снарядами, 30-мм автоматическая пушка 2А72, установленные на БМД-4М, позволяют этой машине, как артиллерии, стрелять с закрытой огневой позиции и уничтожать любые танки, не входя в зону поражения их оружием. В качестве дополнительного вооружения можно использовать пулемет ПКТ, а еще ПТУР "Аркан" и "Конкурс". Помимо трех членов экипажа, в машине предусмотрено десантное отделение на пять человек. Новый десантный броневик плавает, идет по шоссе со скоростью до 70 километров в час и имеет запас хода в полтысячи километров. Но самое главное, что его можно десантировать с самолетов, при необходимости - вместе с экипажем.

Многоцелевой десантный модернизированный бронетранспортер БТР - МДМ "Ракушка" на шоссе разгоняется до 70 километров в час и способен без дозаправки перевезти людей и грузы на расстояние до 500 километров. Кроме двух членов экипажа, в его десантном отделении помещаются до 13 военнослужащих.