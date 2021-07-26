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26.07.2021,  
09:06
Текст:  Антон Валагин (Воронеж)

Россия начала строить "самолеты Судного дня"

Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Воронежское самолетостроительное общество (ВАСО) начало работу над воздушным командным пунктом на базе широкофюзеляжного самолета Ил-96-400.

Фото: Павел Львов \ РИА Новости
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- Проект называется "Звено-3С". ВКС России получат два таких ВКП, возможно три. Один самолет находится в производстве, - рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Радиоэлектронное оборудование самолета позволяет доводить приказы войскам - в том числе подводным лодкам с баллистическими ракетами, шахтным пусковым установкам МБР и стратегической авиации, - в радиусе шести тысяч километров.

ВКП также предназначен для эвакуации высшего военно-политического руководства страны в случае уничтожения наземной инфраструктуры. Самолет оборудован системой дозаправки в воздухе. Он придет на смену советским летающим командным пунктам на базе Ил-86. По сравнению с предшественниками дальность полета нового ВКП выросла в два раза.

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