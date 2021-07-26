Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом

Количество новых случаев коронавируса в Москве существенно снизилось, это дает надежду на стабилизацию ситуации, заявил мэр Сергей Собянин во время открытия реконструированного филиала поликлиники № 9.

"Ситуация была сложная, - цитирует главу города агентство "Москва". - Мы прошли этот период: стало полегче. Такая сложная ситуация была. Мы прошли этот период".

В последние недели количество вновь выявляемых случаев снизилось в 2,5 раза. А за последнюю неделю заболеваемость COVID-19 в городе снизилась на 27 процентов, подчеркнул Сергей Собянин.