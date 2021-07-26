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26.07.2021 09:52
Рубрика: Происшествия

Число погибших после ДТП в Омской области выросло до четырех

Текст: Никита Зайков
Фото: Пресс-служба УМВД по Омской области Фото: Пресс-служба УМВД по Омской области
Фото: Пресс-служба УМВД по Омской области

В Омской области в больнице скончался водитель пассажирского автомобиля УАЗ, который накануне попал в аварию на территории Крутинского районе. Мужчина стал четвертой жертвой ДТП, рассказали в УМВД по региону.

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По факту аварии в полиции возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двух и более человек. По предварительной версии, виновником столкновения стал 36-летний водитель автомобиля ВАЗ-2107, который погиб на месте. Также до приезда медиков скончались двое его пассажиров: женщина 1992 года рождения и мужчина 1978 года рождения.

В полиции установили, что водитель легковушки не имел прав на управление автомобилем. В феврале 2017 года он уже признавался в виновным по административной статье о невыполнении требования дорожной полиции по прохождению освидетельствования на состояние опьянения. По решению суда мужчина был лишен водительских прав на 19 месяцев.

Спустя почти полтора года, 6 августа 2018-го, жителя поселка Крутинка вновь признали виновным уже по уголовной статье об управлении машиной в пьяном виде. Наказанием стали 100 часов обязательных работ и лишение права заниматься деятельностью, связанной с вождением транспортного средства на два года.

Напомним, в воскресенье около 11.30 по местному времени ВАЗ-2017 на четвертом километре автодороги Крутинка - Китерьма выехал на встречную полосу и влетел в УАЗ. Во второй машине, помимо 50-летнего водителя, также находились семь пассажиров, в том числе два пятилетних мальчика и двое подростков 2007 и 2099 годов рождения. Все они были госпитализированы с различными травмами.

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