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26.07.2021,  
16:40
Текст:  Антон Валагин

АПЛ спецназначения "Белгород" завершила первый этап испытаний

Фото: Владимир Ларионов/ТАСС Фото: Владимир Ларионов/ТАСС
Фото: Владимир Ларионов/ТАСС

Атомная подлодка специального назначения "Белгород", носитель стратегической системы "Посейдон", вернулась в Северодвинск, завершив первый этап заводских ходовых испытаний.

Фото: Павел Львов \ РИА Новости
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- 24 июля лодка вернулась из первого выхода в Белое море . Второй выход запланирован на ближайшие дни, - рассказал ТАСС источник в кораблестроительной отрасли. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

Вслед за ЗХИ начнутся государственные испытания, в ходе которых "Белгород" должна будет отработать действия по предназначению - то есть выстрелить гигантской торпедой.

Передать лодку ВМФ России планируется до конца 2021 года. По данным агентства, служить "Белгород" будет на Тихоокеанском флоте.

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