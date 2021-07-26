В Астраханской области ужесточили ограничения из-за COVID-19

С 26 июля по решению штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в регионе отменяются все массовые мероприятия. Это связано с неблагополучной эпидситуацией.

Как сообщила пресс-служба правительства Астраханской области, закрываются торговые центры - кроме продовольственных отделов и крытые рынки.

Прекращают работу спортивные и досуговые учреждения, предоставляющие услуги в закрытых помещениях. Это фуд-корты, фитнес-залы, бассейны, театры, кинотеатры и библиотеки.

Предприятия общественного питания могут обслуживать посетителей только на открытых верандах на свежем воздухе или на вынос.

К контролю за соблюдением масочного режима на транспорте привлечены сотрудники полиции. Активнее заработает система привлечения к административному наказанию - штрафовать будут и пассажиров без маски, и водителей, и транспортные предприятия, вплоть до снятия транспортного средства с маршрута.

Тем временем, по данным минздрава региона на 23 июля, с начала пандемии в Астраханской области зарегистрировано 41 355 случаев заболевания COVID-19. Скончалось 1011 человек. Астраханская область оказалась в пятерке регионов с плохими показателями по эпидобстановке. Если полтора месяца назад за сутки выявляли 40 случаев заражений, то сегодня цифра приближается к трем сотням.