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26.07.2021,  
18:25
Текст:  Алексей Брусилов

Сверхзащищенные "Шилки" снова замечены в Сирии

В колонне сирийских правительственных войск, следующей в провинцию Даръа, замечены сверхзащищенные "Шилки".

Эти боевые машины отличаются от обычных зенитных самоходных установок тем, что с них демонтировали ставшие ненужными радиолокационные станции и увеличили боекомплект 23-мм счетверенных скорострельных орудий. Также появились дополнительные листы брони, защищающие от пуль и осколков, и противокумулятивные экраны.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости
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В ходе боевых действий участники незаконных вооруженных формирований неоднократно обстреливали такие ЗСУ-23-4 из ручных и станковых гранатометов, и в большинстве случаев бронемашины спасали жизни своим экипажам, оставаясь способными к дальнейшему выполнению боевых задач.

Некоторые из образцов получали еще стальные цепи с металлическими шарами, служащие для нейтрализации противотанковых боеприпасов. Есть варианты самоходок, отличающиеся установкой дополнительных поясов бронепластин, расположенных под углом.

Для усиления огневой мощи к пушечному вооружению добавляли неуправляемые ракеты средних калибров, а для эффективного применения в темное время суток - тепловизионные камеры.

Как правило, такие модернизированные "Шилки" находятся на вооружении элитных соединений вооруженных сил Сирии.

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