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26.07.2021,  
09:47
Текст:  Антон Валагин

Турция показала сверхзвуковой дрон для своего авианосца

Компания Baykar Defence опубликовала концепт реактивного беспилотника MIUS, предназначенного для оснащения первого турецкого авианосца Anadolu.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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На строящемся корабле планировалось разместить истребители укороченного взлета и вертикальной посадки F-35. После конфликта с США из-за покупки российских зенитных систем С-400 Анкаре было отказано в F-35. Baykar предложил оснастить Anadolu турбовинтовыми дронами TB3. На корабле можно разместить до 50 таких аппаратов в палубной модификации и одновременно управлять полетом 10 из них.

Новая разработка, MIUS сможет летать со скоростью 1,4 Маха и нести около полутора тонн полезной нагрузки, заявили в Baykar. В частности, дрон будет использовать ракеты класса "воздух-воздух", "воздух-поверхность" и крылатые ракеты. Беспилотник планируется оснастить турбореактивным двигателем украинского производства, первый полет намечен на 2023 год.

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