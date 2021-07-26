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Умер скандальный американский комик-раввин Джеки Мейсон

Новости
    26.07.2021, 14:22
Текст:   Олег Усков

На 94-м году жизни в Нью-Йорке 24 июля скончался Джеки Мейсон, изрядной славы американский комик, актер, сценарист, продюсер и так далее.

Как уточнил в своем специфическом некрологе ресурс The Times of Israel, сославшись на юриста Джеки, Мейсон отошел в госпитале на Манхэттене, где провел последние две недели.

Настоящее имя комика - Яков Моше Хакохен Маза. Родился он 9 июня 1928-го в Висконсине в семье раввина, эмигрировавшего в 1926-м из Минска, мать - из России.

Окончив колледж в Нью-Йорке со степенью бакалавра искусств, в 25 лет также стал раввином - как и вся мужская линия его семьи, вплоть до прапрадедушки и мужей сестер.

Три года служил в синагоге в Пенсильвании, в конце концов решив, что быть комиком ему нравится больше. С 1961-го начал выступать как стендапер, отличаясь большой язвительностью. Дальше - Бродвей, кино, 63-е место в списке "100 величайших стендаперов всех времен", прочее. Причем карьеру Джеки с самого старта сопровождали многочисленные скандалы и эскапады, в том числе расистского толка.

На счету - множество премий и номинаций: от двух праймтаймовых "Эмми" до "Золотой малины".

Как актер отметился в "Спящем" Аллена (озвучка), "Всемирной истории" Брукса, "Придурке" со Стивом Мартином. Ну и, конечно, не стоит забывать, что именно голосом Мейсона в "Симпсонах" говорит раввин Хайман Крастовски, отец клоуна Красти. Джеки делил эту роль с Дэном Кастелланетой.

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