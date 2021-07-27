ЦИК РФ зарегистрировал список кандидатов РПСС для участия в думских выборах

Центральная избирательная комиссия России на заседании 27 июля зарегистрировала федеральный список кандидатов Российской партии свободы и справедливости (РПСС) для участия в сентябрьских выборах депутатов Государственной Думы.

"Зарегистрировать федеральный список кандидатов в депутаты Госдумы, выдвинутый политической партией "Российская партия свободы и справедливости", в количестве 243 человека", - говорится в постановлении Центризбиркома.

После проведенной проверки достоверности сведений о кандидатах в ЦИК установили, что у двух представителей РПСС имелись судимости, которые они не указали в заявлениях о согласии баллотироваться. На этом основании их исключили из партийного списка.

В общефедеральную часть списка РПСС, которую ЦИК заверил 14 июля, вошли журналист Максим Шевченко, член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Иван Засурский, депутат Мосгордумы Елена Шувалова, предприниматель Дмитрий Потапенко, депутат заксобрания Хабаровска Максим Кукушкин, политолог Руслан Курбанов, историк Дамир Исхаков, общественный деятель Иван Шамаев, владелец интернет-компании LiveInternet Герман Клименко, бывший депутат Госдумы Максим Шингаркин, правозащитник Олег Мельников. Затем Шувалову исключили из партийного списка на основании ее письменного заявления об отказе участвовать в выборах.

Также кандидаты от партии участвуют в выборах по 99 одномандатным округам.