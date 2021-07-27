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27.07.2021 16:53
Рубрика: В мире

Итальянский университет заплатит студентам за отказ от путешествий на самолете

Текст: Нива Миракян (Рим)
В университете Павии - одном из старейших и третьем по важности высшем учебном заведении Италии - пытаются найти альтернативу самому вредному с точки зрения загрязнения окружающей среды транспорту при помощи финансовой стимуляции студентов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В 2019 году Италия стала первой страной в мире, которая ввела в обязательную школьную программу предметы по изучению климата и устойчивого развития. Спустя два года павийский университет решил первым в Италии и одним из первых в Европе подхватить эту волну и внедрить систему бонусов для студентов, которые для поездки по академическому обмену вместо самолета выберут альтернативный экологичный транспорт, к примеру, поезд.

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Таким сознательным и ответственным молодым людям и девушкам руководство обещает, помимо стипендии, предусмотренной в рамках программы Erasmus+, отдельно выплатить единовременное пособие в виде 100 евро.

Как пояснила проректор по вопросам интернационализации Антонелла Форлино, этим пилотным проектом университет намеревается внести свой вклад в достижение целей, прописанных в повестке дня в области устойчивого развития до 2030 года.

Поскольку бюджет у государственного института, который недавно отпраздновал 660-летие, ограничен, на 2021-2022 академический год средства на экологичную поездку будут выделены лишь для 30 процентов учащихся. При этом, как уточняется, воспользоваться этой приятной прибавкой к стипендии смогут не только студенты из Италии и Европы, но из России.

В мире Европа Италия

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