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Рубрика: В мире

Итоги опроса: Поиск источника коронавируса чересчур политизирован

Аналитический центр CGTN вечером 26 июля опубликовал итоги онлайн-опроса: "Считаете ли вы, что вопрос о происхождении коронавируса нового типа сильно политизирован?". В результате, 80 процентов опрошенных утвердительно ответили на этот вопрос, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Опрос стартовал 24 июля утром на аккаунтах CGTN в интернете на китайском, английском, русском, французском, испанском и арабском языках. По данным на вечер 25 июля, 90 процентов испаноязычных, 88 процентов франкоязычных, 83 процента русскоязычных, 70 процентов англоязычных и 68 процентов арабоязычных интернет-респондетов, участвовавших в опросе в Twitter, согласны с мнением, что "проблема происхождения коронавируса нового типа сильно политизирована".

Фото: iStock
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На аккаунте в Facebook 83 процента опрошенных (из числа респондентов на пяти языках) считают, что вопрос о происхождении коронавируса чересчур политизирован. А на китайской платформе Weibo за политизацию проблемы поиска источника коронавируса высказалось 95 процента опрошенных, что совпадает с мнением опрошенных на зарубежных аккаунтах соцсетей CGTN.

Мнения и комментарии мирового интернет-сообщества заставляют задуматься. Так, один из англоязычных онлайн-респондентов отметил, что ВОЗ должна прилагать усилия для разрешения проблемы политического давления. Поиски происхождения коронавируса - это политическая стратегия США, направленная на сдерживание Китая. Испаноязычные интернет-комментаторы считают, что общественное мнение, связанное с происхождением вируса, находится под контролем СМИ. Франкоязычный участник онлайн-опроса отметил, что США пытаются сдержать развитие Китая под предлогом проблемы происхождения коронавируса. Согласно комментариям на арабском языке, вопрос о происхождении коронавируса был политизирован еще в период президентства Дональда Трампа, это ложь, сфабрикованная на Западе. Русскоязычный посетитель прямо указал, что это - война, развязанная западными странами.

Согласно анализу CGTN, в комментариях в интернете люди чаще всего использовали такие ключевые фразы, как "политическое давление", "американские санкции", "контроль за СМИ", "экономическая компенсация" и "сдерживание Китая".

"Поддерживаете ли вы предложение искать источник коронавируса в разных странах?" - этот вопрос стал вторым в онлайн-опросе общественного мнения CGTN. Результаты опроса показали, что на платформе Twitter 83 процента интернет-респондентов, говорящих по-английски, по-испански, по-французски, по-арабски и по-русски, поддержали расследование источника происхождения коронавируса в разных странах; на платформе Facebook этот показатель составил 79 процентов; на китайской платформе Weibo - 93 процента.

Отвечая на вопрос "что сейчас является самым важным в глобальной противоэпидемической работе?", абсолютное большинство мирового интернет-сообщества сделало свой выбор в пользу увеличения поставок вакцин, усиления лечения и закрытия районов с новыми вспышками COVID-19. При этом, по мнению интернет-аудитории, проблема поисков источника коронавируса не находится в числе приоритетных. На платформе Twitter только 17 процентов интернет-пользователей поддерживают экстренный поиск источника происхождения коронавируса. На испаноязычной платформе Facebook за эту позицию проголосовало лишь 2 процента.

Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Таким образом, респонденты из разных стран мира, участвовавшие в онлайн-опросе, пришли к единому выводу: поиски источника происхождения коронавируса не смогут сдержать пандемию; проблема источника коронавируса - это инсинуации США, цель которых сдержать развитие Китая. Арабское интернет-сообщество призывает усилить глобальное распределение вакцин, выражая надежду, что Китай продолжит предоставление доступных и качественных вакцин всему миру.

Полный русскоязычный текст отчета в формате PDF доступен по ссылке.

Россия - Китай: события и комментарии В мире Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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