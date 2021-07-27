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27.07.2021 22:14
Рубрика: В мире

Израильских военных обвинили в преступлениях времен 11-дневной войны

Текст: Максим Макарычев

Во вторник организация Human Rights Watch (HRW) обвинила израильских военных в совершении нападений, которые "с большой долей вероятности равносильны военным преступлениям" во время 11-дневной войны в мае против боевиков ХАМАС. Международная правозащитная организация сделала свои выводы после расследования трех израильских авиаударов, в которых, по ее данным, погибли 62 палестинских мирных жителя. В отчете говорится, что "поблизости от зоны ударов не было явных военных целей".

Фото: Istock
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В докладе также обвиняются палестинские боевики в очевидных военных преступлениях. Речь идет о пуске ими более 4000 неуправляемых ракет и минометов по израильским населенным пунктам, которые нарушают "запрет на преднамеренные или неизбирательные нападения на гражданское население". Отчет, однако, был сосредоточен на действиях Израиля во время боевых действий, и группа заявила, что в августе выпустит отдельный документ о действиях ХАМАС и других палестинских групп боевиков.

"В мае израильские силы совершили нападения в Газе, в результате которых были разрушены целые семьи, но поблизости не было видимой военной цели", - сказал Джерри Симпсон, помощник директора по кризисным ситуациям и конфликтам в HRW, которого цитирует Associated Press. По его словам, постоянное нежелание Израиля серьезно расследовать предполагаемые военные преступления в сочетании с ракетным обстрелом израильских гражданских районов палестинскими ракетами подчеркивает важность продолжающегося расследования в отношении обеих сторон Международным уголовным судом (МУС).

В заявлении израильской армии говорится, что ее атаки были направлены на военные цели и что она приняла многочисленные меры предосторожности, чтобы не причинить вред мирным жителям. В нем говорится, что ХАМАС несет ответственность за жертвы среди гражданского населения, поскольку он совершает атаки из жилых районов.

Напомним, что 11-дневная война вспыхнула 10 мая после того, как боевики ХАМАС выпустили залп ракет в сторону Иерусалима в поддержку палестинцев. Их жестко разогнала израильская полиция у комплекса мечети Аль-Акса, построенного на спорном участке священного для евреев и мусульман, и под угрозой выселения десятков палестинских семей еврейскими поселенцами в соседнем районе. Израиль заявил, что во время боевых действий он поразил более тысячи целей.

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