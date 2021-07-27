"Мегафон" создал нового голосового ассистента для абонентов

Сотовый оператор "Мегафон" запустил голосового ассистента "Еву", который позволит абонентам не пропускать важные звонки и при этом избавит от голосового спама. Голосовой помощник может принять входящий вызов, самостоятельно определить источник и цель звонка, поддержать разговор и отправить расшифровку пропущенного вызова абоненту в мессенджер, сообщается в пресс-релизе компании.

Ассистент умеет поддерживать беседу, для этого разработано несколько десятков сценариев диалога, с помощью которых голосовой ассистент может обработать звонок от банка или от родственников. При звонке из банка с предложением по ипотеке голосовой помощник самостоятельно уточнит у специалистов все условия, после этого переведет разговор в текстовый формат и отправит абоненту аудио и печатную версию записи в Telegram.

Ранее схожий голосовой помощник запустил "Тинькофф". "Олег" также умеет принимать звонки, записывать их и присылать расшифровку в Telegram.