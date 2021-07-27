Посол Эфиопии в РФ привился "Спутником V"

Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену привился от коронавируса "Спутником V". Об этом сообщает РИА Новости.

По словам посла, власти Эфиопии не сомневаются в эффективности российской вакцины.

"Я сам привился "Спутником V". У нас нет никаких проблем с этой вакциной, нужно только завершить процесс сделки, а так у нас нет никаких сомнений в качестве и эффективности российского препарата", - отметил он.

Он также выразил надежду, что "Спутник V" будет зарегистрирован во многих странах.

Кроме того, посол считает, что не стоит политизировать тему вакцин. "Это ведь вопрос науки, исследований, которые не могут быть оспорены. Это не то, о чем надо рассуждать, а то, чем занимаются в лабораториях", - заявил Тегену.

"Спутник V" стала первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Она сделана на основе ДНК аденовируса со встроенным фрагментом генетического материала COVID-19. Это двукомпонентная вакцина, однако выпущен также препарат "Спутник Лайт", который является первым компонентом "Спутника V".