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27.07.2021 17:59
Рубрика: Общество

Профессор РАН Мажуга считает, что летние стажировки дают студентам бесценные навыки

Текст: Любовь Проценко
Фото: Данил Головкин Фото: Данил Головкин
Фото: Данил Головкин

Профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга назвал летние стажировки студентов важным элементом современного высшего образования и высказал уверенность, что такие проекты помогут выстроить крепкие связи между высшей школой и компаниями-работодателями.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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"Для студентов летняя стажировка становится временем, когда они могут в полном объеме изучить особенности выбранной профессии, а компании получают возможность, с одной стороны, увидеть общий уровень подготовки студентов, а с другой - выявить среди них наиболее подходящих претендентов", - считает Александр Мажуга. Студенты не только могут проявить свои профессиональные навыки, но и знакомятся с правилами внутреннего распорядка компании, получают бесценный опыт взаимодействия в коллективе.

Платформа "Россия - страна возможностей" и проект "Профстажировки 2.0" провели опрос российских студентов и выяснили, что большинство из них считают летние стажировки важной частью образовательного процесса, а 60% опрошенных готовы ради стажировки поехать в другой город.

Александр Мажуга уверен, что нет ничего удивительного в том, что подавляющее большинство студентов (95%) считает летние стажировки важной частью образования. "Думаю, что можно рассмотреть варианты, при которых летние стажировки станут одним из этапов подготовки курсовых или дипломных проектов", - предложил профессор РАН. При этом результаты стажировки и отзывы компаний должны войти в число личных достижений студентов.

Общество Образование Наука и образование РАН

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