Приезжий торговал в Москве сертификатами о вакцинации

Полицейские задержали в Москве 30-летнего уроженца одной из стран ближнего зарубежья, которого подозревают в производстве, хранении, перевозке и сбыте поддельных медицинских документов. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что на интернет-сайте мошенники предлагали приобрести поддельный сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Заказ доставлял клиентам курьер. Оперативники вышли на след производителя фальшивок и задержали его. Он признался, что продавал поддельные сертификаты за 5 тысяч рублей.

В ходе обыска в его квартире обнаружено более 300 бланков сертификатов и 20 уже заполненных и готовых к продаже документов.

С задержанного взята подписка о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас ищут его возможных соучастников. Интернет-сайт, который он использовал для ведения нелегального бизнеса, заблокирован.