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27.07.2021 09:47
Рубрика: Происшествия

В больнице под Белгородом произошел пожар

Текст: Анна Скрипка (Белгород)

В районном центре Волоконовка произошел пожар в центральной больнице. Сигнал об этом поступил в 8 часов 20 минут: как сообщили в ГУ МЧС по региону, дежурные караулы четырех пожарно-спасательных частей и добровольная пожарная команда поселка Волоконовка сразу же выехали на место происшествия.

Фото: РИА Новости
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- Во время возгорания из здания оперативно эвакуировали 98 человек, - сообщили в ГУ МЧС по Белгородской области. - Никто из них не пострадал.

Там же отметили, что в настоящее время эксперты выясняют причины и обстоятельства возгорания.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО ЦФО Белгородская область

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