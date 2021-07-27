В Подмосковье марихуану выращивали в промышленных масштабах. Злоумышленники арендовали помещение на территории бывшего питомника для животных в деревне Лыткино. Там были организованы комнаты-теплицы, оборудованные вентиляционной системой, датчиками температуры и лампами. Видео смотрите по ссылке.

В ходе спецоперации задержаны 48-летний местный житель и двое приезжих из стран ближнего зарубежья (их возраст 22 года и 49 лет). На месте силовики обнаружили 23 горшка с растениями и полторы тысячи засушенных кустов общим весом около 10 килограммов. В ходе лабораторного исследования подтвердилось, что это марихуана.

"Один злоумышленник помещен под домашний арест, двое других - взяты под стражу", - рассказала Татьяна Петрова, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.