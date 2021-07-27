В российских регионах сформировали реестры ломбардов

В российских регионах сформировались реестры ломбардов, и участники рынка прошли тщательную проверку Центрального Банка РФ. Сами предприниматели, которые оказывают услуги займа под залог движимого имущества, констатируют, что работать стало сложнее. Несмотря на прогнозы аналитиков о невостребованности ломбардов, масса организаций до сих пор действует, внедряя цифровые технологии и объединяясь. В ЦБ РФ, в свою очередь, клиентов таких финорганизаций предупреждают о недобросовестных участниках рынка, которые лишь маскируются под ломбарды, однако на самом деле таковыми не являются

Изменившееся законодательство поставило под сомнение существование некоторых игроков рынка еще в конце минувшего года. Все дело в том, что статус ломбарда, по новым нормам, могут иметь только те организации, которые выполняют требования Центрального Банка и вошли в его реестр. Они не должны нарушать ограничений, предусмотренных обновленным законодательством. Так, величина максимального займа не может превысить оценочную стоимость заложенной вещи, а минимальная цена невыкупленного залога, который ломбард выставляет на открытые торги, теперь может достигать 300 тысяч рублей вместо прежних 30. Время работы ломбардов продлено до 23 часов. И участники рынка отмечают: обеспечивать работу организаций стало сложнее.

Представители белгородских ломбардов поясняют, что, как правило, их услугами пользуются постоянные клиенты, наиболее распространенным видом залога предлагают изделия из драгоценных металлов и камней и оргтехнику, при этом большинство прекрасно понимает и процент, который придется заплатит за заем в ломбарде, и риски.

- На самом деле, к нам идут именно за прозрачностью, - отмечает один из сотрудников ломбарда в Белгороде. - Крупные суммы нашим клиентам не нужны, кредитными картами они пользоваться не хотят, а договор с банком пугает их мелким шрифтом. Поэтому они до сих пор с нами.

Тем временем, статистика гласит, что в целом по стране число ломбардов снизилось: по данным на 1 июля в реестр вошли 2,8 тысячи организаций. Еще пять лет назад их количество превышало 8 тысяч.

Эксперты констатируют, что отрасль очень быстро оправилась от последствий пандемии. Совокупный портфель займов ломбардов вырос до 45 миллиардов рублей, показав 10-процентный рост по сравнению с прошлым годом, число заемщиков - упало на 8 процентов. Вместе с тем, средний размер займа увеличился с 9,3 до 11,5 тысячи рублей. Чистая прибыль сократилась на 13 процентов и составила 1,1 миллиарда рублей, что для отрасли - вполне оптимистично.

Совокупный портфель займов ломбардов достиг 45 миллиардов рублей, показав 10-процентный рост по сравнению с прошлым годом

Упала и долговая нагрузка заемщиков: условный ее показатель - соотношение задолженности по процентам к основному долгу - сохранялся на уровне 12 процентов. Примерно таким же был показатель по банковским потребительским кредитам.

Влияние пандемии на работу ломбардов сами участники рынка называют значительным, однако динамика активности заемщиков в этот непростой период не изменилась. Председатель совета национального объединения ломбардов Алексей Лазутин отмечает, что некоторые тенденции прогнозировались еще тогда, когда ни о каком коронавирусе и не думали.

- Пять лет назад мы ожидали консолидацию рынка ломбардов, - приводит он пример. - И это действительно произошло. Однако если в 2015 году в стране было 8,7 тысячи ломбардов, то сейчас их значительно меньше.

Причины такого сокращения и слияния игроков рынка вполне логичны.

- Усиление регуляторной нагрузки не требует пояснений, - отмечает Алексей Лазутин. - И переориентация несетевых ломбардов набирает обороты. Ведь не все могут позволить себе держать штат юристов и прочих специалистов.

Затраты на ведение деятельности ломбардов продолжат увеличиваться, поэтому некоторые игроки и пробуют себя в других сферах. Так, одни начинают наряду с ломбардной деятельностью, выдавать так называемые бесшовные займы - по принципу МФО. Другие интегрируются с сетевыми операторами, чьими ресурсами пользуются, и, таким образом, держатся на рынке. Впрочем, рынок насыщается и фирмами, которые оказывают "квазиломбардные" услуги. И это, по словам экспертов, требует от игроков рынка большей прозрачности, а от потенциальных клиентов - внимательности.

Наиболее распространенная практика "маскировки" под ломбарды уже отмечена не только ведущими представителями отрасли, но и аналитиками ЦБ РФ: это создание "комиссионок", которые, к слову, не попадают по регулирование Центробанка. Управляющий белгородским отделением Банка России Андрей Беленко, описывая механизм работы таких лжеломбардов, отмечает, что по одному фактическому адресу создаются два юридических лица: комиссионный магазин и ломбард. Названия у них либо одинаковы, либо схожи до смешения.

- Принципиальное их отличие в том, что ломбард оказывает клиентам финансовую услугу - выдает займы под залог движимого имущества. В то время как комиссионный магазин, если говорить просто, предоставляет клиенту площадку для продажи своего имущества, - подчеркивает он. - Приходя в ломбард, который работает легально, человек может быть уверен, что, получив срочно понадобившийся микрозаем, и заложив какую-то вещь, он сможет выкупить ее обратно как минимум в течение месяца.

- Комиссионные же магазины, наоборот, стремятся поскорее реализовать товар клиента. Поэтому очень важно обращать внимание на договор. С какой организацией вы его подписываете? Зачастую займы нелегально выдаются комиссионным магазином, тогда как потребитель уверен, что получает услугу участника финансового рынка, который контролируется Банком России, то есть ломбарда, - говорит Андрей Беленко.

При этом риски "сотрудничества" с "комиссионкой" или пунктом скупки, которые тоже зачастую маскируются под ломбарды, не ограничиваются потерей так называемого залога. В договоре могут быть прописаны и неограниченные штрафные проценты, и масса других, не самых приятных условий для клиента. Андрей Беленко в качестве примера приводит запрет для ломбардов на увеличение предусмотренной договором процентной ставки по займу и на ухудшение условий хранения заложенной вещи. Ломбарды также обязаны страховать имущество и имеют ряд других ограничений, которые на те же "комиссионки" не распространяются.

Пока эксперты не прогнозируют новых тенденций для отрасли, вместе с тем, отмечают, что клиенты финансовых организаций становятся все более грамотными и внимательными. При этом недобросовестным участникам рынка приходится придумывать все более изощренные способы получения дохода.