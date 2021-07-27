Вице-мэр Анастасия Ракова поздравила сотрудников МФЦ

Сегодня отмечается день работников МФЦ. С профессиональным праздником поздравила москвичей, работающих в этих центрах, заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня я хочу поздравить работников МФЦ с профессиональным праздником и поблагодарить от лица москвичей, - сказала она. - Именно вы ежедневно помогаете нам получить самые важные государственные услуги. Именно вы придете на помощь даже в самой нестандартной ситуации, причем не только на рабочем месте, но и в обычной жизни".

Заммэра отметила, что центры госуслуг пришли на смену 1200 приемным различных органов власти. Именно их появление позволило избавить москвичей от многочисленных поездок и потери времени в очередях.

Анастасия Ракова похвалила сотрудников МФЦ за искренний сервис, который нравится жителям столицы. Также она рассказала, что работники МФЦ одними из первых начали помогать медикам во время пандемии - взяли на себя административную работу. Более того, они продолжают работу еще и в пунктах вакцинации, находящихся по всему городу.

"Вы - пример неравнодушия, ответственности и искренней заботы о людях", - добавила заммэра.

Напомним, десять лет назад 27 июля начал действовать Федеральный закон "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг". Эта дата стала для работников центра госуслуг профессиональным праздником.