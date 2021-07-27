В Бурятии на месте крушения Ан-2 нашли останки всех погибших

На месте крушения самолета Ан-2 в Тункинском районе Бурятии найдены останки четырех пассажиров и двух членов экипажа. Об этом сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ. Авиакатастрофа произошла год назад.

Об обнаружении фрагментов воздушного судна стало известно 24 июля. На них наткнулись туристы, забравшиеся на северный склон перевала Байконур. На следующий день туда выехала следственно-оперативная группа.

"Специалисты провели осмотр места авикатастрофы. Найдены останки тел членов экипажа и пассажиров. Они направлены в Иркутск для проведения судебно-медицинской и генотипоскопической экспертиз", - говорится в сообщении ведомства.

Самолет Ан-2 пропал с радаров 19 июля 2020 года вскоре после вылета из поселка Кырен. На борту воздушного судна находились два члена экипажа, а также - в качестве пассажиров - еще четыре члена экипажа других воздушных судов той же авиакомпании. Они должны были принять участие в обработке лесов.

После исчезновения самолета было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Его расследование продолжается.