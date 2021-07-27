На Олимпиаду: самарские спортсмены поборются за награды в Японии

В эти дни в Токио проходят XXXII Летние Олимпийские игры. Сборную страны представляют 335 спортсменов, из которых 14 человек - из Самарской области. Они борются за медали в фехтовании, дзюдо, современном пятиборье, пряжках на батуте, плавании, велоспорте, теннисе, гандболе, гребном спорте и карате.

Как отметил председатель комитета по культуре, спорту и молодёжной политике Милеев Александр, нашим спортсменам нужна поддержка. В этом году, в связи с пандемией, на играх не будет болельщиков. Пустые трибуны и записанные звуки аплодисментов - вместо энергии тысяч людей. А российской сборной вдвойне тяжелее, так им придётся выступать не под родным флагом и гимном, а под аббревиатурой Российского олимпийского комитета.

- Спортсмены всю жизнь готовятся к главным соревнованиям - Олимпийским играм. И, конечно, в этой ситуации их многое может дестабилизировать. Но я уверен, что мы, болельщики, даже на расстоянии в почти семь тысяч километров сможем их поддержать и придать им сил. Конечно, выступать под флагом своей страны - очень важно. Сложившаяся ситуация, санкции и изоляция без прямых доказательств - нарушение прав спортсменов. И я надеюсь, работа по отстаиванию российских спортсменов продолжится. Нейтральный флаг не помеха победам, весь мир будет знать, что эти ребята представляют Россию. Я с удовольствием буду смотреть соревнования, особенно по велоспорту и гребле. Там будут и наши ребята из Самарской области - Екатерина Круглова (прим. ред. -велоспорт-BMX) и Александр Вязовкин (гребной спорт), - подчеркнул Александр Милеев.

Олимпийский игры в Токио проходят с 23 июля по 8 августа. Всего будет разыграно 339 комплектов медалей. Самарский спортсмен пловец Александр Кудашев вышел в полуфинал на дистанции 200 метров баттерфляем.