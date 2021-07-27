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27.07.2021 10:22

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило плановые работы на объектах в четырех сибирских регионах

АО "Транснефть - Западная Сибирь" завершило плановые работы на объектах нефтепроводной инфраструктуры в Томской, Новосибирской, Омской областях, Красноярском крае.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть - Западная Сибирь"

Комплексный предупредительно-профилактический ремонт производился в период плановой остановки магистральных нефтепроводов Омск - Иркутск, Александровское-Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженск - Красноярск, Красноярск - Иркутск. Цель - поддержание безопасной эксплуатации объектов предприятия и надежного процесса транспортировки нефти.

В зоне ответственности Томского, Омского, Новосибирского, Красноярского районных нефтепроводных управлений (РНУ) выполнена замена и средний ремонт запорной арматуры. На нефтеперекачивающей станции (НПС) "Парабель" в рамках реализации проекта по техническому перевооружению проведено подключение резервуара вертикального стального к трубопроводам аварийного сброса.

Проведены гидравлические испытания обвязок технологических трубопроводов камер приема-пуска средств очистки и диагностики магистральных нефтепроводов Омск - Иркутск и Анжеро-Судженск - Красноярск. На Омской линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) также выполнены гидравлические испытания технологических трубопроводов НПС-2, не выявившие отклонений. Также на Омской ЛПДС специалисты завершили подключение построенного напорного трубопровода НПС-2 к технологическим трубопроводам.

На линейной части МН Омск - Иркутск и Александровское - Анжеро-Судженск ликвидированы ненормативные сварные присоединения с целью проведения дальнейшей внутритрубной диагностики участков.

Весь комплекс плановых работ был произведен с учетом требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Магистральные нефтепроводы и площадочные объекты предприятия функционируют в штатном режиме, транспортировка возобновлена в полном объеме.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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