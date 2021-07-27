На Алтае отец шестерых детей получил срок за воспитание кнутом

В Алтайском крае житель Славгорода получил реальный срок за то, что систематически избивал шестерых своих детей. В средствах "воспитания" мужчина себя не ограничивал: бил и палкой, и ремнем, и руками.

Как рассказали в прокуратуре Алтайского края, следствию удалось установить, что горе-отец систематически применял силу к своим детям, которым от шести до пятнадцати лет. В воспитательных целях он избивал их руками, ремнем и черенком от лопаты. В ноябре 2019 года двенадцатилетнему сыну досталось черенком так, что он попал в больницу с переломом левой руки.

В ходе следствия и в суде мужчина полностью признал свою вину. Но даже с учетом смягчающих обстоятельств он получил три года пять месяцев лишения свободы, которые проведет в колонии общего режима.

- Приговор Славгородского городского суда в отношении многодетного отца уже вступил в законную силу, - отметили в пресс-службе краевой прокуратуры. - Апелляция адвоката с жалобами на чрезмерную суровость наказания и требованием заменить его условным осуждением не была удовлетворена.