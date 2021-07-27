"Ростелеком" обеспечил интернетом еще десять тысяч домохозяйств Новосибирской области

С начала 2021 года "Ростелеком" в Новосибирске предоставил высокоскоростной доступ в интернет для 9 943 домохозяйств в новостройках, коттеджных поселках, многоэтажных домах и в частном секторе. Теперь оптическими сетями федерального провайдера охвачены 915 тысяч домохозяйств во всех районах города и области.

Новые подключения проводились по технологии GPON, которая гарантирует стабильную скорость интернета и позволяет жителям получить доступ к цифровым сервисам "Ростелекома". Оценить такую возможность смогут новоселы ряда домов в жилых комплексах "Тульский", "Чистая слобода", "Бирюзовая жемчужина", "Весенний" и "Цивилизация".

""Ростелеком" активно продолжает строить и модернизировать сети связи не только в Новосибирске, но и в районах области. Мы стремимся к тому, чтобы цифровые услуги можно было подключать не только в областном центре, но и в отдаленных селах и деревнях. Это сделает жизнь проще, комфортнее и удобнее", - уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО "Ростелеком".

Благодаря обновленной инфраструктуре жителям становится доступен видеосервис Wink, который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра. С Wink можно ставить эфир на паузу, смотреть передачи из архива, собирать индивидуальные пакеты по своим интересам с помощью тарифа "Трансформер". При оформлении подписки контент становится доступен на любом экране - домашнего телевизора, смартфона или планшета, ноутбука и компьютера.

Для подписчиков видеосервиса также доступна услуга "Обмен фильма". После покупки можно посмотреть кино до 20 минут и бесплатно заменить его, если выбор оказался неудачным. При этом фильмы можно менять неограниченное количество раз в течение 48 часов после первой покупки.

Подробная и информация о тарифах, условиях подключения и других цифровых услугах "Ростелекома" - на сайте компании www.rt.ru и по бесплатному номеру телефона 8 800 100 0 800.

Материал подготовлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"