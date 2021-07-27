В АО "РЭС" подвели итоги работы по консолидации электрических сетей за первое полугодие

Существенное влияние на надежность электроснабжения оказывает уровень технического обслуживания электросетей. Именно поэтому Стратегией развития электросетевого комплекса Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации № 511-р от 03.04.2013, предусмотрено сокращение степени разрозненности территориальных сетевых организаций и консолидация электросетевых объектов наиболее эффективными компаниями.

АО "РЭС" продолжает активную деятельность по консолидации объектов электросетевого хозяйства (ОЭСХ).

За первое полугодие 2021 года в данном направлении была проделана масштабная работа. По итогам рассмотрения заявок на приобретение ОЭСХ, были заключены договоры купли-продажи по 30 объектам, аренды - по 7 объектам. Еще по 21 электросетевому объекту договоры находятся в стадии заключения.

Не секрет, что обслуживание электроустановок надлежащим образом должно осуществляться квалифицированным персоналом, в соответствии со специальными нормами эксплуатации электрических сетей и правилами охраны труда. Отдельно стоит отметить, что в процессе эксплуатации возникает масса издержек, связанных с оплатой текущего ремонта, потерь в электрических сетях, а также прочими платежами по компенсации последствий ненадлежащей эксплуатации электросетей. Таким образом, на собственников объектов электросетевого хозяйства полностью ложится ответственность не только за содержание этих объектов, но и за надежность и качество электроснабжения объектов, подключенных к их сетям.

Развитая инфраструктура, оснащенность разнообразной современной техникой и оборудованием, высокий профессионализм и многолетний опыт сотрудников АО "РЭС является гарантией высокого уровня эксплуатации электрических сетей на территории региона. Именно поэтому ответственные хозяйствующие субъекты вне зависимости от формы собственности и вида основной деятельности предпочитают рассматривать именно АО "РЭС" в качестве нового владельца их электрических сетей, не гонясь за сиюминутной выгодой в текущем периоде. Они понимают, что ненадлежащая эксплуатация электрических сетей компаниями, называющими себя электросетевыми, но не обладающими ни техникой, ни соответствующим персоналом, может дорого им обойтись.

АО "РЭС" обращается к собственникам электрических сетей и призывает подавать заявки на продажу объектов электросетевого хозяйства можно в электронном виде по адресу info@eseti.ru или путем направления письма-предложения (заявки) в простой письменной форме с приложением копий необходимых документов по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Якушева, 16А.

Вся необходимая информация для владельцев электросетей представлена на официальном сайте компании www.eseti.ru в специальном разделе "Передача объектов электросетевого хозяйства в АО "РЭС", где также доступны для скачивания типовые формы документов.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"