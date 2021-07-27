В Кузбассе возбудили дело о смерти девочки в семье ВИЧ-диссидентов

По версии следствия, девочка, живя с матерью, а затем с бабушкой в полном объеме не получала нужной лекарственной терапии в период с 24 сентября 2018 года до 26 июня текущего года. В результате инфекция прогрессировала ускоренными темпами, развивались вторичные заболевания. В возрасте 2 лет и 7 месяцев ребенок скончался.

На момент смерти она находилась под опекой 55-летней бабушки. Такое решение было принято апреле, когда выяснилось, что мать не осуществляет необходимого лечения. После смерти девочки следователи начали проверку.

- В ходе проверки получены документы и опрошены врачи, которые подтвердили, что в период проживания с матерью на основе сдаваемых анализов у девочки диагностировалось существенное развитие инфекции. Во время нахождения ребенка в стационаре и при приеме терапии, что происходило в присутствии врачей, заболевание у девочки не развивалось, - пояснили в СК.

По результатам судебно-медицинской экспертизы у правоохранителей появились основания полагать, что при надлежащем приеме лекарств заражение ребенка можно было бы избежать или как минимум существенно продлить ее жизнь. Теперь следователям предстоит установить все обстоятельства, приведшие к трагедии.

В отдельное производство выделены материалы в отношении органов опеки. Их работа исследуется в ходе специальной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.