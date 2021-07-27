На Ставрополье неизвестные расстреляли на трассе автомобиль

Новости

Зуев: Для сборной России по баскетболу 3x3 нет фаворитов на Олимпиаде 16:30
Канадская тяжелоатлетка Мод Шаррон завоевала "золото" на Олимпиаде в Токио 16:28
"ЕР" подписала с пятью партиями соглашение о мерах против COVID на выборах 16:16
Российские кинотеатры продали более 86 миллионов билетов с начала года 16:15
В перечень одурманивающих веществ попали веселящий газ и ксенон 16:12
Суд в Петербурге продлил арест вдове рэпера Энди Картрайта 16:04
Эксперт рассказал о признаках постковидного синдрома 15:59
В России хотят ввести новый праздник 15:54
В Челябинске осудили экс-депутата, обманувшего 1,5 тысячи дольщиков 15:50
Минстрой оценил потенциал жилищного строительства в России на три года 15:47
Умер писатель-фантаст Анри Верн 15:43
В Госдуме поддержали идею компенсировать траты россиян на газификацию 15:41
Самолет из Минвод экстренно сел в Воронеже 15:35
Узбекистан присоединился к приложению "Путешествую без COVID-19" 15:30
Врач-вирусолог объяснил необходимость ревакцинации через полгода 15:24
В Волгограде ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан 15:23
Джабаров оценил слова замглавы МИД Польши о помехах для "Северного потока-2" 15:07
Green Grey не выступят на Дне независимости Украины из-за русского языка 15:02
Эстонские шпажистки выиграли "золото" Олимпиады в Токио 14:59
Лидер сборной США гимнастка Байлз получила травму на командном турнире 14:56
Директор НИИ им. Пастера: Порядка 75 млн россиян подлежат вакцинации 14:50
СМИ: Один человек погиб при взрыве в Германии 14:50
Названы регионы, в которые поступила новая вакцина "Спутник Лайт" 14:20
"Газпром" не стал бронировать дополнительную мощность через Украину 14:04
Эксперт назвал сроки принятия решения по рейсам в Египет 14:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
В "РГ" пройдет пресс-конференция "Метастазы при РМЖ - можно лечить и спасти?"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Казань вполне может претендовать на роль "столицы внутреннего туризма России"
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
Детские выплаты, пенсии и гектар на Дальнем Востоке: что ждет россиян в августе
27.07.2021 16:08
Рубрика: Происшествия

На Ставрополье неизвестные расстреляли на трассе автомобиль

Текст: Михаил Сухарев (Ставрополь)

В Ставропольском крае на территории Кочубеевского района прямо на трассе "Кавказ" ночью с 25 на 26 июля неизвестные на внедорожнике открыли огонь по другому автомобилю.

В Ленобласти арестовали подельниц наркодиллера, обстрелявшего полицейских

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, в результате был ранен водитель.

- Неизвестные, двигаясь на автомобиле Toyota Land Cruiser, выстрелили не менее шести раз в машину, за рулем которой находился 27-летний мужчина. Злоумышленники с места происшествия скрылись, - говорится в сообщении ведомства.

Как стало известно, потерпевший получил огнестрельное ранение в предплечье и был доставлен в больницу. Сейчас следствие устанавливает личности нападавших и мотив преступления. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

Главное сегодня

В Кремле удивлены позицией Польши по "Северному потоку - 2"
Мишустин: При помощи пострадавшим в ЧП должно быть меньше бюрократии
Песков: Крым и другие регионы РФ не могут быть предметом сделок
В Госдуме поддержали идею компенсировать траты россиян на газификацию
Мошенники придумали новый способ обмана россиян через мессенджеры
На огненной черте: как в Якутии борются с лесными пожарами
В полиции рассказали о самых популярных способах обмана пенсионеров