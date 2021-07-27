На Ставрополье неизвестные расстреляли на трассе автомобиль

В Ставропольском крае на территории Кочубеевского района прямо на трассе "Кавказ" ночью с 25 на 26 июля неизвестные на внедорожнике открыли огонь по другому автомобилю.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, в результате был ранен водитель.

- Неизвестные, двигаясь на автомобиле Toyota Land Cruiser, выстрелили не менее шести раз в машину, за рулем которой находился 27-летний мужчина. Злоумышленники с места происшествия скрылись, - говорится в сообщении ведомства.

Как стало известно, потерпевший получил огнестрельное ранение в предплечье и был доставлен в больницу. Сейчас следствие устанавливает личности нападавших и мотив преступления. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство и незаконном обороте оружия.