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Рубрика: Происшествия

В Приэльбрусье из-за мощного селя перекрыли федеральную трассу

Текст: Михаил Сухарев (Кабардино-Балкария)

Рано утром 27 июля в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии сошел мощный сель. Поток вынесло прямо на участок федеральной трассы Прохладный-Баксан-Азау А-158. Участок дороги временно перекрыли для проезда любого автотранспорта, сообщили в ГУ МЧС региона.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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- Уровень реки Баксан критических значений не превышает. На месте находится оперативная группа МЧС России, подразделения ОГИБДД ОМВД по Эльбрусскому району. Начаты работы по расчистки дорожного полотна, на месте задействованы две единицы спецтехники и семь человек дорожной службы, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

По предварительной информации, погибших и пострадавших от схода селевого потока нет. Жителей и гостей Кабардино-Балкарии в ГУ МЧС по республике попросили воздержаться от поездок в этом направлении. Федеральная трасса - единственный путь к Эльбрусу.

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