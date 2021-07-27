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27.07.2021,  
13:16
Текст:  Светлана Цыганкова

Китайскую копию ПТРК Javelin сфотографировали на учениях

В Китае на учениях сфотографировали свою противотанковую ракету - аналог американской противотанковой ракеты Javelin. HJ-12 уже приняли на вооружение Народно-освободительной армии Китая.

Фото: wikipedia.org
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Ракеты HJ-12 использовали на учениях. Фото оттуда командование Тибетского военного округа опубликовало в Wechat.

А вообще впервые Китай показал свои противотанковые ракеты в 2014 году, пишет Popular Science. Длина ракеты - 1,25 метра, диаметр - 13,5 сантиметра. Ее дальность зависит от времени суток, днем она летит на четыре километра, ночью - на два.

Мощность HJ-12 такова, что она может пробить броню любого основного боевого танка. Кроме того, противотанковую ракету можно использовать и против небольших кораблей и вертолетов.

"РГ" уже писала о том, что свои противотанковые ракеты Китай представил на экспорт. Первым покупателем стал Алжир.

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