Китайскую копию ПТРК Javelin сфотографировали на учениях

Китайский ПТРК HJ-12, аналог FGM-148 Javelin на учениях в Тибете. Фото: Tibet Military Command / Wechat pic.twitter.com/16z9veatTl — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) July 27, 2021

В Китае на учениях сфотографировали свою противотанковую ракету - аналог американской противотанковой ракеты Javelin. HJ-12 уже приняли на вооружение Народно-освободительной армии Китая.

Ракеты HJ-12 использовали на учениях. Фото оттуда командование Тибетского военного округа опубликовало в Wechat.

А вообще впервые Китай показал свои противотанковые ракеты в 2014 году, пишет Popular Science. Длина ракеты - 1,25 метра, диаметр - 13,5 сантиметра. Ее дальность зависит от времени суток, днем она летит на четыре километра, ночью - на два.

Мощность HJ-12 такова, что она может пробить броню любого основного боевого танка. Кроме того, противотанковую ракету можно использовать и против небольших кораблей и вертолетов.

"РГ" уже писала о том, что свои противотанковые ракеты Китай представил на экспорт. Первым покупателем стал Алжир.