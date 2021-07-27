В Петербурге скончалась председатель Куйбышевского райсуда

В Санкт-Петербурге ушла из жизни Елена Горбунова, председатель Куйбышевского районного суда. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Объединенную пресс-службу судов города.

Елена Горбунова работала в Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга с 2001 года. В октябре 2017-го она была назначена председателем райсуда. Среди дел, которые рассматривала Горбунова, немало громких и резонансных. В частности, именно она вела дело Владимира Барсукова (Кумарина), известного лидера крупной преступной группировки, приговоренного к 23 с половиной годам лишения свободы.

Известно, что судья скончалась в собственной квартире. Коллеги отмечают, что уход из жизни Елены Горбуновой - это большая утрата для них.