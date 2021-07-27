В Астрахани дополнительно установят свыше 15 тысяч "умных" счетчиков

В ближайшее время в частном секторе Астрахани и у юридических лиц будет установлено еще порядка 15,3 тысяч интеллектуальных приборов учета.

Работы пройдут в период с июля по октябрь 2021 года в Ленинском, Советском, Кировском и Трусовском районах города.

В настоящее время в Астраханской области уже установлено 63 тысячи таких современных приборов учета. Ожидаемый экономический эффект от использования "умных" счетчиков в 2021 году превысит 22 миллиона кВтч.

Все работы по установке новых приборов учета производятся бесплатно для потребителя. За их дальнейшую эксплуатацию несет ответственность ресурсоснабжающая организация. В данном случае компания "Россети Юг".

Интеллектуальные счетчики автоматически и дистанционно передают показания в энергокомпанию, подают сигнал об аварии в сети, о несанкционированном вмешательстве, позволяют адресно воздействовать на неплательщиков. Такие приборы учета в разы сокращают количество споров и разногласий между потребителями, сбытовыми и сетевыми компаниями, минимизируют потери.

Они не просто точно фиксируют потребленные киловатт-часы, но и помогут экономить электроэнергию. Их можно запрограммировать на многотарифный учет и платить за энергию, потребленную ночью, которая тарифицируется дешевле. При этом у современных интеллектуальных приборов повышенная защита от постороннего вмешательства и воздействия природных факторов.

Работы проводятся в рамках Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в РФ".