В Волгограде началась повторная вакцинация военных

В 413-м военном госпитале началась повторная вакцинация медицинского персонала и военнослужащих Волгоградского территориального гарнизона против коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Прививают граждан, получивших вакцину еще в прошлом году. К концу лета планируется ревакцинировать около 3,5 тысячи человек.

В Вооруженных Силах РФ сформирован коллективный иммунитет. Двумя компонентами препарата "Спутник-V" вакцинировано более 245 тысяч человек, из них более 155 тысяч - военнослужащие и члены их семей, свыше 33 тысяч - гражданский персонал.

Также прививку сделали курсантам военных образовательных учреждений и сотрудникам организаций Минобороны.