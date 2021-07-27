Римский аэропорт первым в мире начнет вакцинировать пассажиров

Столичный аэропорт им. Леонардо Да Винчи, который несколько лет подряд возглавляет рейтинг лучших аэродромов Европы, первым в мире будет прививать пассажиров, улетающих в отпуск, об этом с гордостью сообщил в своих соцсетях губернатор области Лацио Никола Дзингаретти.

Отмечается, что новая система Vax and Go была разработана в рамках эксперимента, проводимого совместно регионом Лацио, Национальным институтом инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани, а также кампанией "Римские аэропорты - Фьюмичино и Чампино".

"Мы должны вывести Италию из кошмара #Covid и вернуть итальянцам их свободу. Добиться этой цели можно только при помощи вакцины и ответственному поведению. Все остальное - выходки, которые тормозят этот процесс и мешают нам оставить позади один из самых драматичных периодов в послевоенной истории. Надеюсь, что и другие аэропорты последуют нашему примеру", - обратился к итальянцам Дзингаретти.