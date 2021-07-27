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27.07.2021 14:50
Рубрика: В мире

СМИ: Один человек погиб при взрыве в Германии

Текст: Юрий Чернов

Немецкие СМИ сообщили, что в результате взрыва цистерны на химическом производстве города Леверкузен, расположенного на юге земли Северный Рейн-Вестфалия, погиб один человек. По разным данным, около 16 человек получили травмы различной степени тяжести, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Как уточняет портал RP-online, еще пять человек числятся пропавшими без вести.

Около 20 человек погибли при взрыве в Багдаде

По информации от местных властей и служб спасения, причина взрыва до сих пор остается неясной. Кроме того, выясняется, какой именно химикат находился во взорвавшейся цистерне. Очевидцы сообщали, что сразу после взрыва в небо поднялся гигантский столб черного дыма. Федеральное управление помощи при стихийных бедствиях и гражданской защите объявило районы вокруг Леверкузена зоной с "чрезвычайной опасностью". Граждан просят не выходить из дома и держать окна закрытыми.

На данный момент пожар потушен, ведутся поиски пострадавших. Территория "Химпарка", где расположены сразу несколько крупных химических производств, эвакуируется.

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