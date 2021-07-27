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27.07.2021 15:20
Рубрика: Общество

Союз ректоров не призывает пускать на занятия только привитых студентов

Текст: Мария Агранович
Многие вузы в последние дни заявляют о том, что с 1 сентября будут пускать в аудитории только вакцинированных от коронавируса студентов. Но в Российском союзе ректоров (РСР) ко всей ситуации относятся с осторожностью и не планирует призывать вузы ограничивать допуск на занятия.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

- Сейчас мы не думаем запрещать приходить на занятия тем, у кого нет прививки, - сказал президент РСР, ректор МГУ Виктор Садовничий. - Но мы призываем все университеты очень внимательно относиться к вакцинации и проводить ее.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Учебный году в МГУ начнется 1 сентября в смешанном режиме, но какими будут масштабы очного обучения, будет зависеть от количества привитых.

- Мы не говорим пока, что будут какие-то ограничения, мы изучаем ситуацию, так как она все время меняется. Будем, конечно, учитывать, кто вакцинирован, но я бы сейчас не говорил, что мы категорически не будем допускать на занятия тех, кто не вакцинирован, - уточнил Садовничий.

Также он высказался относительно 9-летней Алисы Тепляковой, которая сдала ЕГЭ по четырем предметам и дополнительные вступительные испытания на факультете психологии МГУ. По словам ректора, в его вуз не раз проступали такие ребята, но возрасте 14-15 лет, и это всегда особый случай. Поэтому, если девочку примут, Садовничему хотелось, чтобы был педагог-психолог, который помог ей комфортно учиться в университете.

Общество Образование Наука и образование МГУ им. Ломоносова

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