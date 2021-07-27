Союз ректоров не призывает пускать на занятия только привитых студентов

- Сейчас мы не думаем запрещать приходить на занятия тем, у кого нет прививки, - сказал президент РСР, ректор МГУ Виктор Садовничий. - Но мы призываем все университеты очень внимательно относиться к вакцинации и проводить ее.
Учебный году в МГУ начнется 1 сентября в смешанном режиме, но какими будут масштабы очного обучения, будет зависеть от количества привитых.
- Мы не говорим пока, что будут какие-то ограничения, мы изучаем ситуацию, так как она все время меняется. Будем, конечно, учитывать, кто вакцинирован, но я бы сейчас не говорил, что мы категорически не будем допускать на занятия тех, кто не вакцинирован, - уточнил Садовничий.
Также он высказался относительно 9-летней Алисы Тепляковой, которая сдала ЕГЭ по четырем предметам и дополнительные вступительные испытания на факультете психологии МГУ. По словам ректора, в его вуз не раз проступали такие ребята, но возрасте 14-15 лет, и это всегда особый случай. Поэтому, если девочку примут, Садовничему хотелось, чтобы был педагог-психолог, который помог ей комфортно учиться в университете.