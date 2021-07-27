Умер писатель-фантаст Анри Верн

25 июля в почтеннейшем возрасте 102 лет скончался одни из самых популярных бельгийских авторов - Анри Верн. Во всяком случае, под этим псевдонимом он был наиболее прославлен. Параллельно используя еще с полдюжины - Жан Коломбо, Роберт Дэвидс, Лю Шеннон, Рэй Стивенс и так далее.

О кончине патриарха сообщило на своем сайте его издательство, выложив ликбез по творческому наследию Анри.

If you read French, this is a fascinating account about a Belgian-born writer who lived through everything, and lived to be 102. https://t.co/VgX67K7k8b — Rio Moss (@RioMoss) July 27, 2021

Родился Верн в 1918-м в Бельгии. В 16 лет бросил школу и работал мясником в лавке отца. Но потом встретил некую мадам Лю, китаянку, подделал паспорт и бросился с ней в длившееся несколько месяцев путешествие в Кантон. Пыл быстро угас, в 1938-м он вернулся домой, женился, но ненадолго. В войну был разведчиком. В 1944-м опубликовал первую книгу. Всего же их будут сотни потом.

RIP #HenriVernes Bob Morane est orphelin pic.twitter.com/ayIOg7Wnjg — Jolly Joy aka Zumo de Manzana (@jollyjoylavraie) July 26, 2021

Сочиняя романы, параллельно работал журналистом. Писал рассказы для палповых мужских журналов.

Опус магнум Верна - гигантский цикл про Боба Морана, стартовавший в 1953-м. Моран - пилот, искатель неприятностей, авантюрист и мастер на все руки - и в драке, и в стрельбе, полиглот, физкультурник, прочее.

Henri Vernes est parti, Bob Morane est immortel pic.twitter.com/TGRQlGJqxd — Le Cartographe 🗺 🍷 (@lecartographe) July 26, 2021

Цикл о Моране - кроссовер шпионских детективов, научной фантастики и фэнтези, зачастую - в самых экзотических антуражах. Естественно, героем тут же заинтересовались - уже в 1960-м вышел первый фильм (ныне считается утерянным - сразу после премьеры его единственная копия погибла при пожаре). Следом были телесериал (1965), анимационный сериал, компьютерная игра, масса комиксов - в районе восьми десятков выпусков.