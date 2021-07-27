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Умер писатель-фантаст Анри Верн

Новости
    27.07.2021, 15:43
Текст:   Олег Усков

25 июля в почтеннейшем возрасте 102 лет скончался одни из самых популярных бельгийских авторов - Анри Верн. Во всяком случае, под этим псевдонимом он был наиболее прославлен. Параллельно используя еще с полдюжины - Жан Коломбо, Роберт Дэвидс, Лю Шеннон, Рэй Стивенс и так далее.

О кончине патриарха сообщило на своем сайте его издательство, выложив ликбез по творческому наследию Анри.

Родился Верн в 1918-м в Бельгии. В 16 лет бросил школу и работал мясником в лавке отца. Но потом встретил некую мадам Лю, китаянку, подделал паспорт и бросился с ней в длившееся несколько месяцев путешествие в Кантон. Пыл быстро угас, в 1938-м он вернулся домой, женился, но ненадолго. В войну был разведчиком. В 1944-м опубликовал первую книгу. Всего же их будут сотни потом.

Сочиняя романы, параллельно работал журналистом. Писал рассказы для палповых мужских журналов.

Опус магнум Верна - гигантский цикл про Боба Морана, стартовавший в 1953-м. Моран - пилот, искатель неприятностей, авантюрист и мастер на все руки - и в драке, и в стрельбе, полиглот, физкультурник, прочее.

Цикл о Моране - кроссовер шпионских детективов, научной фантастики и фэнтези, зачастую - в самых экзотических антуражах. Естественно, героем тут же заинтересовались - уже в 1960-м вышел первый фильм (ныне считается утерянным - сразу после премьеры его единственная копия погибла при пожаре). Следом были телесериал (1965), анимационный сериал, компьютерная игра, масса комиксов - в районе восьми десятков выпусков.

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