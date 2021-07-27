В Россию пришли TWS-наушники Huawei FreeBuds 4 по отличной цене

В России появятся флагманские наушники Huawei FreeBuds 4 с активным шумоподавлением 2.0. Устройство удивит пользователя новым минималистичным дизайном, комфортной посадкой, чистым звучанием, быстрой зарядкой и длительным временем работы. Рекомендованная розничная цена модели - 12 990 рублей. Давайте подробнее разберемся, что получит покупатель за эту сумму.

В первую очередь, хочется отметить симметричный, округлый дизайн с минималистичной отделкой. Huawei FreeBuds 4 весят всего 38 грамм. По сравнению с предыдущей моделью футляр стал на 6,3% компактнее и на 20,8% легче. При этом каждый наушник весит всего 4,1 грамма. Открытая конструкция является воздухопроницаемой, не подразумевает использование силиконовых амбушюр и не давит на ушной канал. Таким образом, FreeBuds 4 удобно носить в ушах даже в течение дня.

Наушники получили обновленную версию технологии активного шумоподавления для наушников открытого типа Open-fit Active Noise Cancellation (ANC) 2. Huawei FreeBuds 4 оснащены двумя микрофонами (в предыдущей модели микрофон был один) для более точного распознавания посторонних шумов и, соответственно, эффективного их устранения. Особенно это касается малозначимых шумов (ветер, соседская дрель, гул кондиционера). В то же время наушники пропускают такие важные звуки, как голоса людей, сигнал автомобиля, объявление по радио, чтобы использование устройства оставалось безопасным.

Фото: Huawei

Наушники самостоятельно определяют форму ушной раковины и автоматически настраивают параметры звуков, обеспечивая пользователю максимальный комфорт в шумном месте, будь то улица или общественный транспорт.

В Huawei FreeBuds 4 применяется композитная мембрана из жидкокристаллического полимера. Она позволяет воспроизводить частоты до 40 кГц. Такие высокие частоты человеческий слух не воспринимает, но широкий слышимый диапазон - это гарантия чистого звука. Также стоит отметить мощные басы, которые достигаются за счет 14,3 мм динамиков. Наушники отлично подходят для прослушивания музыки, просмотра фильмов и участия в онлайн-конференциях.

Фото: Huawei

Huawei FreeBuds 4 легко подключаются к двум любым устройствам одновременно, будь то смартфон, планшет или ноутбук. Например, вы можете смотреть фильм на планшете и при необходимости принять звонок со смартфона. При входящем вызове музыка или видео автоматически ставятся на паузу, а наушники переключаются на разговор.

При выключенном шумоподавлении Huawei FreeBuds 4 способны воспроизводить музыку в течение четырех часов, а за счет поставляемого в комплекте зарядного чехла продолжительность автономной работы увеличивается до 22 часов. Всего 15 минут зарядки должно хватить на 2,5 часа прослушивания аудио.