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27.07.2021,  
11:28
Текст:  Светлана Цыганкова

Военные запустили роботов в городскую среду

Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

На военных полигонах России и Республики Беларусь стартовала серия уникальных специальных учений инженерных подразделений. Они пройдут на десяти полигонах двух стран, а также на участке реки Ока. Учения организованы в рамках подготовки к совместному стратегическому российско-белорусскому учению "Запад-2021".

Фото: Игорь Зарембо/РИА Новости
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Специальные учения уже начались в России, сообщила во вторник пресс-служба Западного военного округа. На полигоне в Мулино разыграют совместные действия инженерно-штурмовых, мотострелковых подразделений и бойцов ВДВ по ведению боевых действий в городских условиях, учитывая опыт в Сирии. Будут использоваться робототехнические комплексы "Уран-6" и "Уран-14". Планируется также массированное применение инженерной системы дистанционного минирования.

В Республике Беларусь специальные учения пройдут на полигонах Обуз-Лесновский и Брестский. Всего в двух странах будут задействованы 4,5 тысячи военнослужащих и около 650 единиц военной техники, в том числе новейшие робототехнические комплексы разминирования и пожаротушения, а также средства дистанционного минирования, установки добычи и очистки воды.

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Фото: Pixabay.com
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