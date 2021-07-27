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Вокалист культовой группы Metal Church Майк Хоу умер в 55 лет

Новости
    27.07.2021, 12:02
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ WackenTV Фото: youtube.com/ WackenTV
Фото: youtube.com/ WackenTV

Фронтмен американской "тяжелой" группы Metal Church, пик славы которой пришелся на 80-е, умер в возрасте 55 лет.

Некролог помещен на официальных аккаунтах коллектива.

"С глубочайшим сожалением вынуждены сообщить о кончине нашего брата, друга и истинной легенды хеви-метала. Майк Хоу ушел из жизни сегодня утром в своем доме в Калифорнии. Нет слов, мы опустошены", - говорится в сообщении. Cледом - призыв уважать право семьи музыканта скорбеть в уединении.

Причина смерти Хоу не указана.

Будущая Metal Church, "Церковь метала", была создана 1980-м Куртом Вандерхуфом - в Сан-Франциско. Причем изначально Курт зазывал в коллектив Ларса Ульриха, будущего сооснователя Metallica, но тот плотно окопался в Лос-Анджелесе.

Изначально проект Курта назывался Shrapnel, состоял из его школьных приятелей и исполнял кавер-версии, выступая по барам, школьным вечеринкам и на свадьбах. Название Metal Church утвердилось в 1983-м.

Одноименный дебютный альбом вышел годом позже. В 1986-м - наполненный хуковыми шлягерами The Dark. В 1989-м - Blessing in Disguise.

Хоу, до того работавший в Heretic, влился в МС в 1989-м, заменив создавшего сольное предприятие Дэвида Уэйна - третью пластинку писали уже с ним. (Причем Уэйн умер в мае 2005-го в возрасте 47 лет из-за травм, полученных в автокатастрофе.)

В 2001-м Хоу также ушел на сольные хлеба - причем со скандалами. Впрочем, через десять лет (за это время группы успела распасться) стороны смогли урегулировать разногласия и учинить реюнион. Записав еще три альбома.

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